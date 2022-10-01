У мережі показали фото дітей, які загинули під час ракетного удару по Дніпру

Ціла сім'я з чотирьох людей загинула внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Дніпру, який було здійснено росіянами в ніч проти 29 вересня, інформує Апостроф.

Подробиці трагедії у своєму Telegram-каналі опублікувала народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

За її словами, ціла родина загинула у своєму будинку внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Дніпру, а серед загиблих – двоє неповнолітніх дітей. Після обстрілу вижив лише старий пес на прізвисько Крим, якого рятувальники виявили біля завалів.

Деталі трагедії у своєму Telegram також опублікував мер Дніпра Борис Філатов. За його словами, російська ракета вбила цілу родину - бабусю Аллу, маму Наталю, дочку Василису, сина Івана та маленького собаку Джека.

Філатов розповів, що коли розпочалася повномасштабна війна – мати вирішила перевезти дітей з проспекту Поля у безпечніше місце.

"У приватний сектор. До бабусі. Сьогодні до їхнього будинку прилетіла російська ракета. Вирва, яку ви всі бачили на фотографіях приблизно 8 на 10 метрів. Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, донька Василиса та хлопчик Іван. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертий до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях. А коли приїхали рятувальники - на руїнах сидів старий пес Крим", - продовжив мер Дніпра у своєму Telegram-каналі.

Батько сімейства під час ракетного удару перебував на передовій під Лиманом. Після трагедії чоловік був змушений повернутися до Дніпра для проведення церемонії прощання.

Пес Крим, за словами волонтерів, серйозно постраждав внаслідок ракетного удару ЗС РФ. Собака втратив зір і слух, і був госпіталізований до ветклініки з контузією. Пса забрали працівники комунального підприємства "Зооконтроль", а зараз фахівці намагаються його стабілізувати та колють серцеві препарати.

Відео, на якому одинокий наляканий собака плаче серед руїн, облетіли весь світ. Користувачі почали публікувати зворушливі колажі, на яких пес Крим чекає на своїх загиблих господарів.


Богдан Соловйов, Апостроф





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