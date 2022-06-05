Две украинки погибли в катастрофе на железной дороге в Германии

В результате железнодорожной катастрофы в Германии в Баварии погибли две гражданки Украины, выехавшие после начала войны и проживавшие поблизости в семьях, принимающих беженцев.

Как пишет издание Bild , катастрофа произошла 3 июня в пятницу. Региональный поезд, направлявшийся в Мюнхен, сошел с колеи недалеко от города Гармиш-Партенкирхена. Как следствие, несколько вагонов перевернулись.

В настоящее время ликвидация аварии еще продолжается, но уже известно о пяти погибших и около 40 раненых. Еще от 7 до 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. По информации немецкого издания среди пострадавших есть ребенок одной из погибших украинок.

Посольство Украины в Германии в комментарии « Европейской правде » подтвердило гибель двух украинок в результате аварии на железной дороге.

Консулы Генерального консульства в Мюнхене находятся в связи с семьями погибших женщин. У каждого из погибших остался несовершеннолетний ребенок, который в данный момент находится в сопровождении близких взрослых.

Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, мужчины погибших планируют приехать в Германию, сейчас решается вопрос их пересечения границы.