Две украинки погибли в катастрофе на железной дороге в Германии
Они находились в Германии в статусе беженцев.
В результате железнодорожной катастрофы в Германии в Баварии погибли две гражданки Украины, выехавшие после начала войны и проживавшие поблизости в семьях, принимающих беженцев.
Как пишет издание
В настоящее время ликвидация аварии еще продолжается, но уже известно о пяти погибших и около 40 раненых. Еще от 7 до 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. По информации немецкого издания среди пострадавших есть ребенок одной из погибших украинок.
Посольство Украины в Германии в комментарии «
Консулы Генерального консульства в Мюнхене находятся в связи с семьями погибших женщин. У каждого из погибших остался несовершеннолетний ребенок, который в данный момент находится в сопровождении близких взрослых.
Как сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, мужчины погибших планируют приехать в Германию, сейчас решается вопрос их пересечения границы.