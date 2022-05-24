Ехала по заминированной дороге: Тарас Цымбалюк рассказал, как его теща спаслась из Мариуполя

Жена украинского актера Тараса Цымбалюка родом из Мариуполя, и после полномасштабного вторжения РоSSии ее семья не успела выехать из города до начала массированных обстрелов. Связь с мамой и бабушкой девушки оборвалась в начале марта, после чего от них не было вестей в течение двух недель, информирует Апостроф .

В интервью программе "Зірковий шлях" актер "Крепостной" рассказал, как его теща c пожилой мамой спаслась из разрушенного города.

https://www.instagram.com/taras.tsymbaliuk/ Тарас Цымбалюк с женой Тиной Фото:

"Мы говорили сразу, что нужно уезжать оттуда. Но люди в Мариуполе привыкли к этим взрывам, не думали, что все настолько развернется. Никто не знал, что Мариуполь сравняют с землей. В какой-то момент в начале марта оборвалась связь. Где-то две недели мы не знали, что с мамой, не слышали ее голос. А потом дочь соседки где-то нашла связь и сказала, что бабушка и Алла живы, сидят в подвале все это время", - рассказал Тарас.

Когда начали обстреливать подвал их дома, женщины поняли, что нужно рисковать.

"Они увидели, что у них машина только прострелена осколком, и на ней можно ехать. Они с бабушкой просто собрались за 15 минут и выехали из Мариуполя. Слава Богу, - говорит актер. - Мама Тины ехала по заминированной дороге с дрожащими руками. Не могут представить, какой психологический урон получили люди из тех краев. Раскручивали батареи, пили воду из батарей, рассасывали какой-то кусочек сала один в три дня, чтобы выжить".

Бабушка и мама Тины Цымбалюк Фото: https://www.instagram.com/tina_tsymbaliuk/ Фото:

Цымбалюк рассказал, что в дом бабушки его жены было прямое попадание, а в доме у тещи несколько раз по кругу жили чеченцы. "Повыламывали все, повыносили. Но сам дом стоит, слава Богу", - говорит он.

Ранее Тина Цымбалюк в Instagram рассказывала, с чем пришлось столкнуться ее семье.

"Чудом выбрались. От красивого украинского города почти ничего не осталось. Его продолжают ровнять с землей оккупанты. Ровно 15 дней я не знала живы ли мои родные, не ранены ли… 15 дней слез, отчаяния, поисков, терпения, веры, молитв. 21 день подвала для моих близких. Без света, воды, еды, газа, - написала она. - Вчера не верилось, что сидят живые передо мной, даже смеются, играя с собакой, после героического поступка моей мамы, вывезшей себя, бабушку и соседа из горящего ада на своей маленькой машинке с разбитым лобовым стеклом и дыркой от снаряда в корпусе, минуя мины, свистящие снаряды над головой и обстрелы".