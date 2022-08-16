Мені не потрібні нові стосунки: Тарас Цимбалюк зізнався в коханні до колишньої дружини

У червні український актор Тарас Цимбалюк заявив, що розлучається зі своєю дружиною Тіною Антоненко. Пара була разом з 2019 року і зіграла весілля лише рік тому. У новому інтерв'ю зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізнався, що тяжко переживає розставання з дружиною і досі її кохає, інформує Апостроф .

"Дивні почуття, навіть не знаю, що з цього приводу сказати. Це все неприємно, важко, просто має пройти час. Жодних ключів до цього немає, щоб по клацанню все вимкнулося", - прокоментував актор своє розлучення у програмі "ЖВЛ".

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі Тарас не хоче нових стосунків, бо ще має почуття до Тіни.

"Я люблю свою Тіночку ще досі і не потрібні нові стосунки зараз, як мінімум... я не знаю, ще скільки, - зізнався Цимбалюк. Просто нам потрібен якийсь час, щоб ми одне одного взагалі не бачили".

Нині пара досі перебуває в шлюбі, і актор не знає, чи є у них із дружиною ще один шанс.

Про стосунки Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко стало відомо у грудні 2019 року. Тоді пара провела відпустку в Парижі та вперше опублікувала у мережі спільні фотографії.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

У вересні 2020-го актор зробив коханій пропозицію, обравши для цього танцпол "Танців з зірками". Актор був учасником танцювального шоу, а візажист прийшла підтримати хлопця як глядачка.

3 липня 2021-го пара таємно розписалася та зіграла красиве весілля у Карпатах. Дату церемонії закохані обрали не випадково: рівно три роки тому того дня у них почалися романтичні стосунки.