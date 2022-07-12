Жити заради: Тарас Тополя зустрівся з дружиною після довгої розлуки

Під час повномасштабної війни фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя служить парамедиком на передовій. У цей час його дружина, співачка ALYOSHA, знаходиться у США разом із трьома дітьми. Днями артистка прилетіла в Україну, щоб побачити та обійняти коханого. Пара зустрілася у Києві, інформує Апостроф.

Музикант приїхав до столиці з Харкова, де разом із учасниками свого колективу несе бойове медичне чергування на нульовій лінії фронту. Подружжя провело разом кілька днів, після чого знову розлучилося на невизначений термін. На прощання закохані зробили спільне фото, яким поділились на своїх сторінках в Instagram.

Фото: instagram.com/tarastopolia

"Київ. Ранок – сто тридцять восьмий. Настрій – кохаю. Місяць – жити заради. Фото на прощання. Хтось у США, а хтось у Харків. Хорошого польоту кохана. Слава ВСУ! Слава Україні!", - написав Тополя.

ALYOSHA зізналася чоловікові в теплих почуттях і пообіцяла скоро повернутися назовсім. "Неймовірно скучила, безмежно кохаю, скоро повернусь. Той випадок, коли відчуваєш душею сенс всього, що існує…", - підписала кадр співачка.

Фотографія зворушила шанувальників пари і вони написали сім'ї багато теплих слів.

"Неймовірна сім'я, що викликає неймовірне захоплення і повагу!", "Сама мотивуюча пора! Будьте здорові та щасливі! І якнайшвидшого повернення з USA та Харкова!", "Ви і найкраща пара, і найкращі артисти на теренах України! Люблю всім серцем обох вас, і ваших малюків", - пишуть фани у коментарях.

Фото: instagram.com/alyoshasinger


Наталка Лавринець, Апостроф





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