Олег Винник серьезно болен и находится в Германии

Украинский певец Олег Винник один из немногих отечественных артистов, кто с начала войны практически не появлялся в Сети. Музыкант, который в мирное время не сильно жаловал фанатов новыми фото и видео, а новостей из личной жизни от него вообще не добиться, то после полномасштабного вторжения РоSSии исполнитель и вовсе пропал.

“У него настоящая болезнь“: стало известно, что случилось с Олегом Винником

Ходили слухи, что Олег Винник уехал в Германию, где у него есть собственным дом со студией и учится его сын. Однако у поклонников тогда возник вопрос, а как же артист пересек границу, если мужчинам призывного возраста запрещено покидать пределы страны. В это же время кто-то из его фолловеров, ссылаясь на проверенные источники, заявил, что певец служит в территориальной обороне. Но, по словам таролога, музыкант столкнулся с серьезной болезнью.

Известный знаток в картах Таро Наталья Молодецкая намекнула на то, что Олег Винник все же находится в Германии. Но не нужно спускать на него всех собак, потому что положение у артиста непростое – он серьезно болен.

“У него настоящая болезнь“: стало известно, что случилось с Олегом Винником

После расклада карт, таролог сообщила:

"Думаю, что это болезнь у него, настоящая болезнь. Если бы это было иллюзия, притворство, оно бы и падало (в раскладе – примечание Редактора). Дьявол, притворство, хитрость – есть такие карты. А там реально у него на каждом шагу борьба, карты болезни. Там реальная болезнь, проблема, которую он решает, борется за себя. Не нужно сейчас его обгаживать, что он там прячется от войны. Там есть проблема".

Напомним, в Сети появилось новое видео Олега Винника с женой - нежные романтические танцы.


Анастасия Березовская, Тудей





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