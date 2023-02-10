Олег Винник повернеться на сцену після одужання

Олег Винник з початку повномасштабної війни в Україні зник зі сцени, соцмереж та всього медіапростору. Фанати артиста розділилися на два табори. Хтось звинувачує його в зраді, але більшість таки вірять у ту версію, що в артиста якісь проблеми зі здоров'ям і він поїхав за кордон лікуватися. Керівник офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон підтвердила багаточисленні чутки.

За її словами, 49-річний виконавець перебуває у Берліні, де проходить курс лікування. Стан здоров'я поки що не дозволяє виходити йому на сцену, проте Олег Винник продовжує працювати, створює нові пісні, і не забуває донатити на ЗСУ,

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути у публічному просторі. Але він продовжує працювати у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що зараз стояти на сцені він не може", – розповіла Барон в інтерв'ю проекту "Зірковий".

Винник із Німеччини допомагає українським захисникам, щоправда, не афішує про це. Проте відомо, що співак створив благодійний фонд "Вовчиця". Спочатку він купував автомобілі для ЗСУ, а тепер це одяг, броніжелети, каски та інша амуніція.

Керівник фан-клубу Олега Винника не каже, коли він повернеться на сцену. Вона цього не знає. Все залежатиме від стану артиста.

"Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: з його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, має бути відповідний стан здоров'я. Як тільки він відчує, що готовий, це станеться", - додала Барон.

Раніше телеведуча М1 Міла Єрємєєва розповіла, як Олег Винник підтримує Україну.