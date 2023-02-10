Олег Винник повернеться на сцену після одужання

Олег Винник з початку повномасштабної війни в Україні зник зі сцени, соцмереж та всього медіапростору. Фанати артиста розділилися на два табори. Хтось звинувачує його в зраді, але більшість таки вірять у ту версію, що в артиста якісь проблеми зі здоров'ям і він поїхав за кордон лікуватися. Керівник офіційного фан-клубу співака Олега Винника Валерія Барон підтвердила багаточисленні чутки.

“Він дуже страждає“: Валерія Барон розповіла, коли Олег Винник повернеться на сцену

За її словами, 49-річний виконавець перебуває у Берліні, де проходить курс лікування. Стан здоров'я поки що не дозволяє виходити йому на сцену, проте Олег Винник продовжує працювати, створює нові пісні, і не забуває донатити на ЗСУ,

"Його стан здоров'я не дуже дозволяє бути у публічному просторі. Але він продовжує працювати у студії, готує нові пісні. Він дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров'я, що зараз стояти на сцені він не може", – розповіла Барон в інтерв'ю проекту "Зірковий".

“Він дуже страждає“: Валерія Барон розповіла, коли Олег Винник повернеться на сцену

Винник із Німеччини допомагає українським захисникам, щоправда, не афішує про це. Проте відомо, що співак створив благодійний фонд "Вовчиця". Спочатку він купував автомобілі для ЗСУ, а тепер це одяг, броніжелети, каски та інша амуніція.

Керівник фан-клубу Олега Винника не каже, коли він повернеться на сцену. Вона цього не знає. Все залежатиме від стану артиста.

"Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: з його усмішкою, любов'ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, має бути відповідний стан здоров'я. Як тільки він відчує, що готовий, це станеться", - додала Барон.

Раніше телеведуча М1 Міла Єрємєєва розповіла, як Олег Винник підтримує Україну.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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