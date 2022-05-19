Олег Винник в теробороне или Германии – фанаты ищут своего кумира

Пропажа Олега Винника с радаров стала чуть ли не темой номер один. Украинский певец, который в мирное время редко делает публикации, решил не пренебрегать этим правилом и в военное время. Чем очень разочарованы его поклонники, которые пытаются выяснить, где же именно находится исполнитель.

Стоит отметить, что в Сети появились сообщения, что украинский исполнитель, который собирал стадионы в Украине, сбежал в Германию. Если это правда, то его поклонники останутся очень разочарованы. Однако поговаривают люди, ссылаясь на проверенные источники, что Олег Винник служит в территориальной обороне.

Об этом стало известно из переписки подписчиков артиста под одной из его публикаций, где поклонники искренне разочарованы тем, что музыкант не выходит на контакт, не говорит о войне в стране и не дает благотворительные концерты в странах Европы, как многие другие артисты, – он просто пропал. Но пропал ли на самом деле? Неужели Олег Винник защищает нашу страну наравне с Тарасом Тополей, Андреем Хлывнюком и другими?

По крайней мере, в этом уверен пользователь под ником angelyphil09, смело заявивший, что певец в теробороне:

"Он в теробороне вроде. Он в Украине, имею информацию из проверенного источника. Ну и чисто логично, его б не выпустили за границу".

Фолловеры отметили, что Олег Винник не мог покинуть Украину в военное время, и что у него нет немецкого гражданства, о котором говорят другие.

А вот на возмущение поклонницы, почему публичный человек не высказывает своего мнения насчет войны, один из подписчиков отметил, что у него не всегда есть связь, снова намекая на то, что артист служит.

Если же слухи правдивы, то мы желаем Олегу Виннику удачи и сил!

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