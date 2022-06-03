Тринчер с женихом устроила разборки на дороге с полицейским: "Спорить никто не собирался, но..."

Девушка возмутилась на работу полицейских, хотя сама же с парнем нарушила правила дорожного движения.

Популярная украинская блогерша, певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно стала невестой блогера Александра Волошина, всячески пиарится на теме их ссор, примирений и любого возможного повода. Девушку часто критикуют в комментариях, однако на хейт она не реагирует.

В этот раз Тринчер пожаловалась на полицейского, который остановил машину пару за нарушение - они проехали специальный знак и заехали куда не следовало. Вместо того, чтобы признать вину, Тринчер оправдалась и заявила, что полицейский попросил его не снимать, но им это не понравилось и они заявили, что имеют на это право - правоохранитель ведь не военный.

Также Тринчер напомнила о своей истерике, когда Волошина вытаскивали из машины во время аварии несколько месяцев назад. Несмотря на то, что мужчина был виновен и это признал суд, Тринчер все равно оправдывала жениха и была недовольна произошедшим.

«Саша не увидел знак и его было очень плохо видно. Нас сразу остановили. Спорить никто не собирался, но провтыкали – проплатили. Но вдруг полицейский замечает камеру, а мы такие случаи всегда фиксируем на камеру со своей стороны. Но я начала серьезно переживать, начала сразу оправдываться.

Мы выяснили, что полицейский – госслужащий и его можно снимать и даже нужно. Но это меня сильно триггерит, в момент, когда Сашу чуть не побили полицейские» - пишет Тринчер.