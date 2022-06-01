"Очень часто ссорились": Тринчер рассказала, как изменились ее отношения с женихом

Анна Тринчер

Известная блогерша рассказала, как изменились ее отношения с женихом после начала войны.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая несколько месяцев назад стала невестой блогера Александра Волошина, поделилась в Instagram советами, как сохранить отношения во время войны.

На своей странице Анна опубликовала милое фото с женихом, а также скриншоты с советами психолога об отношениях. Девушка призналась, что с началом войны, ее гармония с возлюбленным пошатнулась из-за постоянного стресса и чувства тревоги.

"Отношения во время войны… какие они? Вы сблизились со своим мужем, или наоборот, когда-то такая понимающая ты, и нежный он пропали, без надежды на возвращение. На собственном опыте понимаю, что из-за постоянно тревожного состояния, не ощущения безопасности себя и своих близких, а главное без понимания будущего – планка несколько падает. Мы выдаем такие реакции, которых сами от себя не ожидаем. Первый месяц войны, мы с Сашей очень часто ссорились. Могли не разговаривать друг с другом и самое страшное – забывать о наших привычных порядках в отношениях. От себя скажу – ЛЮБОВЬ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕТ. По-моему, главное иметь цель быть рядом и любить друг друга, все остальное исправим!", - поделилась Тринчер.


Галина Струс, politeka.net

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