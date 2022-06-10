Звезда "Орел и Решка" Андраде устроила горячую тренировку в крошечном мини: кадры

мишель андраде

Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как тренируется, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует знаменитый исполнитель Потап. Звезда в прошлом году стала ведущей проекта "Орел и Решка". Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель решила показать, как тренируется. Как можно заметить, Андраде разминалась возле лавочки. Звезда была в топике и шортиках. Певица только пробежала почти 5 км, после чего решила сделать разминку.

"Выполнено", - написала Мишель, показывая результат бега.

А до этого Мишель рассказала, сколько ей удалось собрать денег.

"За 3 месяца мы собрали более 170 000 грн, большую часть которых передали фонду Support Ukraine. А также мы приобрели бронежилеты, каски, тепловизор и форму для ВСУ", - написала Мишель.


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Трагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападенияТрагедия произошла с украинками в Польше, в квартире также находились дети: подробности нападения
Еще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах ДонбассаЕще один пропагандист: Сергей Лазарев назвал ВСУ нацистами и обвинил в обстрелах Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Выяснилась судьба самого маленького жителя бункера "Азовстали" и его родителей, кадры: "Ему обязательно нужна..."Выяснилась судьба самого маленького жителя бункера "Азовстали" и его родителей, кадры: "Ему обязательно нужна..."
Появились данные о жертвах очередной атаки оккупантов по Харькову: подробности и кадры с места трагедииПоявились данные о жертвах очередной атаки оккупантов по Харькову: подробности и кадры с места трагедии
В Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с ГероемВ Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с Героем
Дорофеева в эффектном мини впечатлила не только ножками: "А где..."Дорофеева в эффектном мини впечатлила не только ножками: "А где..."
ЗНО-2022 и новые правила поступления в ВУЗ: министр образования сообщил выпускникам важные подробностиЗНО-2022 и новые правила поступления в ВУЗ: министр образования сообщил выпускникам важные подробности
Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."Звезда 1+1 Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью: "Это отдельная история..."
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
Звезда 1+1 Падалко решила покинуть Украину, без проблем на границе не обошлось: "Польская таможня отправила..."Звезда 1+1 Падалко решила покинуть Украину, без проблем на границе не обошлось: "Польская таможня отправила..."
Тринчер с женихом устроила разборки на дороге с полицейским: "Спорить никто не собирался, но..."Тринчер с женихом устроила разборки на дороге с полицейским: "Спорить никто не собирался, но..."
В Одессе начали задерживать отдыхающих, кадры: "Отвезли в отдел прямо в плавках"В Одессе начали задерживать отдыхающих, кадры: "Отвезли в отдел прямо в плавках"
Последние новости
Подгружаем последние новости