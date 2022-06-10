Звезда "Орел и Решка" Андраде устроила горячую тренировку в крошечном мини: кадры

Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как тренируется, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует знаменитый исполнитель Потап. Звезда в прошлом году стала ведущей проекта "Орел и Решка". Не забывает Мишель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель решила показать, как тренируется. Как можно заметить, Андраде разминалась возле лавочки. Звезда была в топике и шортиках. Певица только пробежала почти 5 км, после чего решила сделать разминку.

"Выполнено", - написала Мишель, показывая результат бега.

А до этого Мишель рассказала, сколько ей удалось собрать денег.

"За 3 месяца мы собрали более 170 000 грн, большую часть которых передали фонду Support Ukraine. А также мы приобрели бронежилеты, каски, тепловизор и форму для ВСУ", - написала Мишель.