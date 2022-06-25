Мішель Андраде зізналася, чому пішла від Потапа, та викликала бурхливу реакцію: "Саме зараз можу..."

Мішель Андраде

Так само вчинив і екс-соліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив).

Мішель Андраде, відома українська співачка з болівійським корінням і зірка проекту "Орел і Решка", пішла з продюсерського центру Олексія Потапенка (Потапа) та його екс-дружини Ірини Горової. На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що сталося, та показала яскраві спільні кадри.

"6 років крутої співпраці з MOЗGI Entertainment. Іро й Потапе, я приїхала до вас дуже маленька, зелена, і не знала, як все влаштовано. Ви мені відкрили найкрутіші секрети й подарували незабутній і неповторний досвід! Але я відчуваю, що саме зараз можу продовжити свій шлях самостійно й випрямити свої крила та летіти високо й далеко!", — зізнається Андраде.

Мішель також додала, що працювати з такою командою було її мрією і вона дуже вдячна всім, хто в неї вірив.

"Я буду вам вдячна завжди за все, що з нами було, і буду відчувати вас поруч. Ви теж змінюєтесь і я підтримую ваші зміни", — наголосила артистка

"Як же сильно любимо! То були неймовірні часи ♥?", — написала в коментарях донька Ірини Горової та подруга Мішель Наташа Горова.

Українці по-різному ставляться до таких змін в житті артистки:

"Ну нарешті!!! Війна показала хто є хто і дійсно пора віддалятися від зашкварного іспанського дяді Льоші.Він сам обрав свою подальшу долю. А Ти-- справжня Україночка зі світлою душою, яку не може забруднити ніякий шоубіз";

"Ого, і Мішелька теж в самостійну кар'єру?. Час покаже, але молодець";

"Мішель, ти незвичайна красуня, у тебе чарівний голос і посмішка ? ми всі віримо в тебе і завжди підтримаємо. Удачі тобі ніколи не здавайся і йди тільки в перед , у тебе все обов'язково вийти".


Тарас Галушко, politeka.net





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