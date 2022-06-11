Тринчер устроила сеанс соблазна в коже, никто не устоит: "Моя первая фотосессия с..."

анна тринчер, скрин

Певица Анна Тринчер, которая не так давно сделала увеличение бюста, показала первую фотосессию со своими формами.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, актриса и блогерка. Не так давно звезда стала невестой Александра Волошина. А еще знаменитость долгое время была недовольна своим бюстом и недавно решилась увеличить его. Операция удалась и Анна Тринчер уже успела отснять первую фотосессию, показывая свою роскошь.

"Какое фото больше зашло? Обожаю эту фотосессию и время от времени буду вам открывать другие образы из нее

А там просто ваууууу. Моя первая фотосессия с ягодками)

Чувствую себя по-другому….", - написала Тринчер.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты красотка", "Вау, богиня", "Оу, что за красотка", "Отпадные фотки", "Аня, это просто бомба", "Новые обои на телефоне".


Артём Батечко, politeka.net





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