Звезда "Папика" Петрожицкая разоткровенничалась о парне, который ее приютил в Германии: "На 19-й день..."

Актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", рассказала о парне, который ее приютил в Германии.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса театра и кино. Звезда недавно дала интервью, в котором рассказала о нервном срыве и необходимости лечения. Также Дарья отметила, что сейчас живет в Германии, где ее приютил парень. Фрагмент интервью опубликовал "Зірковий шлях" в своем Инстаграм.

"На 19-й день я приехала в Гамбург, в Германию. И теперь я тут, тут живет мой парень, это его квартира и он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я не хотела рассказывать, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", - сказала Дарья.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Так мужчины украинцы сидят за границей "патриоты", "Я тоже переехала к мужу".