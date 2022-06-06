Харьков потерял защитника, который прошел Майдан и "ад" на Донбассе: "Не хочется верить"

24 февраля, не колеблясь, Алексей Литвинов взял оружие в руки и пошел защищать родной Харьков.

С 24 февраля украинский воин Алексей Литвинов защищал Харьков, также был медиком в госпитале и стрелком в роте охраны. Защитник Родины погиб в воскресенье, 5 июня.

Об этом сообщили на странице "Сестра милосердя АТО" в Facebook.

Уточняется, что Алексей Литвинов прошел Майдан, защищал ХОГА (Харьковская областная государственная администрация - прим.ред) от штурма и был сильно избит. Добровольно прошел курсы парамедицины и поехал на Донбасс спасать жизни. Там он был в самом аду, вытаскивая раненых, и вернулся живым.

24 февраля, не колеблясь, Алексей Литвинов взял оружие в руки и пошел защищать родной Харьков. К сожалению, утром 5 июня его не стало.

В комментариях украинцы высказали слова сочуствия и поддержки близким Алексея, многие не могут поверить в то, что случилось: "Как это? Леша! Это невозможно", "Еще война не кончилась, а ты ушел недождавшись! Как же так! Покойся с Миром", "Огромная потеря. Вечная память!", "Не хочеться верить".