Кароль честно рассказала, что потеряла из-за вторжения и как справляется теперь: "Я себе запретила..."

Тина высказалась о потерях.

Популярная украинская певца Тина Кароль посетила Сады Ватикана и помолилась за Украину, также артистка дала несколько интервью, рассказала о планах на будущее, а также запланировала новые концерты. В сети появились отрывки с беседы Тины.

У артистки спросили, что осталось у нее в прошлой «мирной» жизни, которая у нее была до 24-го февраля.

Артистка рассказала, что у нее там остался целый мир.

«Я себе запретила думать, что что-то осталось и что-то не вернется. Это временно, мы ведь сейчас на фронте. Украина опытная, культурная и образованная. Мы где-то заграницей временно, чтобы вернуться с каким-то опытом, что сейчас получаем. И будем восстанавливать наше государство.

Нет, будет это время до войны, во время и после. Но мы все вернемся. Да, было такое, что в 2014 году артисты искали себе какую-то серую зону, но мне разницы нет. Тогда гибли люди, гибнут сейчас. Это та же страшная война, страдают люди, но мы должны выиграть» - делится Кароль.

Как оказалось, Тина гастролирует в Италии с благотворительными концертами, и решила посетить Ватикан, где помолилась за Украину в это непростое время.