Появились данные о жертвах очередной атаки оккупантов по Харькову: подробности и кадры с места трагедии

За сутки спасателям пришлось ликвидировать 16 пожаров, которые были вызваны обстрелами со стороны роSSийских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Так, пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском районе Харькова (2), а также Чугуевском (8), Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области.

В частности, в результате вражеского обстрела около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. м. частичные повреждения получило здание школы.

Для ликвидации пожара задействовали 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. В 03:10 возгорания были ликвидированы. По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Окончательная информация выясняется.

Всего в результате пожаров в области пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.