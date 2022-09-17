Ціла родина загинула після атаки росіян: "Просто через те, що вони жили в Україні"

Одним з прикладів злочинів військ РФ є вбивство сім'ї Столпакових 31-річна Олена та 33-річний Дмитро, а також їхня 5-річна донька Леся.

Про трагічну долю родини розповіла радниця Офісу президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук.

Родина загинула в результаті бомбардування житлового будинку в Ізюмі на вул. Першотравневій.

Пізніше з'ясувалось, що з ними разом загинула і старша донька подружжя, якій було 8 років, а також бабуся дітей.

Будинок тривалий час залишався під обстрілами, через що врятувати людей, які опинились під завалами, було неможливо.

У результаті руйнування будинку, у якому жила сім’я, загинули щонайменше 44 людини, більшість з яких ховались у підвалі.

"На кладовищі, де похована родина Столпакових, нарахували 445 могил… І це не єдине поховання в Ізюмі.

Найстрашніше, що може бути, коли звільняють населені пункти - це знаходити убитих та встановлювати їх імена. Сотні і тисячі невинних людей, яких росіяни убили просто за те, що вони жили в Україні", – повідомила Герасимчук.