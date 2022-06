Клятвы верности и жаркие танцы: Бритни Спирс показала кадры своей роскошной свадьбы

Бритни Спирс вышла замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари. 40-летняя певица и 28-летний фитнес-инструктор обменялись кольцами 9 июня. Роскошная церемония прошла в доме пары в Лос-Анджелесе в компании звездных друзей, информирует Апостроф .

Какой была свадьба, звезда показала в Instagram. "Церемония была мечтой, а вечеринка еще лучше! На нашу свадьбу пришло столько невероятных людей, и я до сих пор в шоке", - написала Бритни. На торжестве присутствовали Мадонна, Дрю Бэрримор, Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Донателла Версаче, которая сшила для невесты свадебное платье.

Фото: instagram.com/britneyspears

На церемонию влюбленные приехали на белой карете, украшенной розовыми цветами. Свадебная арка, где Бритни и Сэм произнесли клятвы любви и верности, также был задекорирован огромным количеством роз. Певица шла к алтарю под песню Элвиса Пресли "Can?t Help Falling in Love", под этот трек смонтирован и свадебный ролик.

После торжественной церемонии Бритни сменила наряд три раза. За черным мини-платьем последовал двухцветный наряд и, наконец, красное мини-платье от Versace. Певица устроила на вечеринке жаркие танцы, обнажив ягодицы.

Во время празднования молодожены уехали из дома на Роллс-Ройсе. Когда они уезжали, гости окружили их машину бенгальскими огнями.

Спирс и Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы "Slumber Party", где Сэм играл ее возлюбленного. Спустя год певица объявила об отношениях с Асгари в Instagram, а в сентябре 2021-го пара объявила о помолвке. В начале 2022 года Спирс забеременела, но у нее случился выкидыш.

