С ненавистью к россиянам: сильное видео танца выпускников у руин школы в Харькове

В Харькове выпускники разрушенной войной школы все равно станцевали свой последний школьный вальс.

Видео опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной сохранности, информирует Апостроф.

Речь идет о школе №134, где состоялся бой с роSSийскими оккупантами, ворвавшимися туда еще в начале роSSийского полномасштабного вторжения.

Многие школьники покинули город из-за обстрелов, поэтому выпускной вальс на фоне школы, которой больше не существует, станцевало только несколько одиннадцатиклассников. Выпускницы на своем ключевом школьном празднике из-за варварских действий РоSSии были вынуждены нарядиться не в яркие платья, а в черное.

"Школа №134 в Харькове была уничтожена россиянами, но выпускники все равно решили станцевать свой вальс — пусть за их спинами и руинами. С любовью к Украине в сердце и ненавистью к россиянам. С такой молодежью стране не страшен никакой враг", - говорится в сообщении под видео.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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