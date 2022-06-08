Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную

Перерабатывать мусор, появившийся в результате обстрела, очень сложно, ведь это не строймусор в классическом понимании, а смесь разных обломков и остатков, отделить которые для переработки слишком сложно. Об этом заявил заместитель председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины Сергей Пилипенко, сообщает Mind .

"Отдельно все эти остатки могли бы быть использованы, но в текущем состоянии требуют очень тщательной сортировки. Что в нынешних условиях и объемах достаточно проблематично", – пояснил он.

Так, дом состоит из разных по структуре и происхождению материалов, например, металлопластик, стекло, армирующая сетка, минеральная вата, древесина. Кроме того, в руинах есть куча других бытовых вещей. Поэтому отделить их и переработать слишком сложно.

Есть еще одна проблема – в руинах домов есть и опасные отходы. Среди таких, например, – асбестовый шифер. Его использовали для оборудования кровель, и отделить от общей массы затруднительно. Поэтому если он будет в смеси строймусора какого-нибудь здания, то всю эту смесь уже нельзя отсортировать, и нужно похоронить на полигоне.

Для этого необходимо увеличивать площади полигонов. А это эксперты считают нерациональным решением.

"Еще до полномасштабной войны площадь свалок и полигонов в Украине достигала более 8500 га, что эквивалентно площади Бельгии. Увеличивать площадь свалок Украина не можем себе позволить. Мусор надо перерабатывать и повторно использовать", - пояснил член совета директор строителей Украины Геннадий Фаранюк.

К тому же для строительства новых полигонов нужны деньги из местных бюджетов, а быстро их выделить не удастся.

Поэтому специалисты предлагают несколько решений этой проблемы.

Сначала весь стройсор следует вывозить на имеющиеся свалки для твердых бытовых отходов или на временные площадки для хранения. А потом есть несколько этапов.

Первый этап – сортировка. Это покажет, можно ли утилизировать или переработать остатки.

Второй этап – исследование. Нужно определить технологию повторного использования для разных групп остатков, и для этого следует привлечь профильные предприятия.

"Для определения класса построек и сооружений, при строительстве которых могут быть использованы указанные изделия, на предварительном этапе следует выполнить комплекс лабораторных исследований. Исследовать материал на дробимость, определить его физико-механические свойства, параметры токсичности, выполнить радиационно-гигиеническую оценку и т.д.", – объяснил доктор технических наук, профессор НТУ "Днепровская политехника" Андрей Бондаренко.

Также нужно проработать технологии для накопления, сортировки, переработки такого вида строймусора. И только тогда делать специальные полигоны, искать оборудование и компании, занимающиеся процессами вокруг переработки и утилизации.

Только после этого отсортированный строймусор из разбомбленных домов можно будет использовать в подсыпках под дороги, для создания бетона низкой марки, щебня, при возведении новых домов.

Напомним, на сегодняшний день в Украине разрушены почти 4 тыс. инфраструктурных объектов. В целом украинские города и села понесли убытки более чем на 0,5 трлн долларов. В результате этих разрушений в стране накопились большие объемы строительного мусора, и неизвестно, сколько еще его появится.