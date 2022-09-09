"Ніхто не був готовий до цього": Кухар чесно розповіла про труднощі на посаді директора балетного коледжу

Відома балерина Катерина Кухарь розповіла, з якими труднощами зіткнулася на початку навчального року.

Популярна українська балерина та суддя шоу "Танці із зірками" Катерина Кухар, яка очолює Київський хореографічний коледж, на своїй сторінці в Instagram розповіла, з якими труднощами зіткнулася цього навчального року через війну.

"Розуміючи всі обставини освітнього процесу 22/23 років, ми маємо скласти ідеальну "формулу гри" серед офлайну та онлайн. Маючи кілька груп аудиторій, на які розформувалися учні та студенти. Ті, хто зараз у Києві. Ті, хто не може доїхати до Києва. Ті, хто за кордоном навчається за програмами установ, що надали тимчасовий освітній притулок. І ще мільйон різних нюансів: від повітряних тривог до відсутності, у деяких випадках, якісного інтернету", - розповіла Катя.

За словами балерини, зараз усі педагоги, менеджмент і керівництво коледжу старанно працюють над тим, створити найгнучкіші умови для їхніх учнів.

"Хочеться відзначити, що ніхто не був до цього готовий, але цей досвід як трамплін у сучасній освіті. Вірю, що наша сильна професійна команда менеджменту, викладачів та співробітників вже найближчим часом зможе підібрати ідеальну та результативну формулу навчання під час війни", - підсумувала Кухар.