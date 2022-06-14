Кошевой из "Квартал 95" признался, почему не сбежал из Украины: "Начал ценить то, что раньше не ценил"

Евгений Кошевой

Юморист Евгений Кошевой сделал откровенное признание в программе "Зірковий шлях".

Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал, почему не выехал из страны, несмотря на роSSийскую войну.

По словам звезды, ему некуда ехать, ведь здесь его дом и именно в Украине Евгений Кошевой строил свою карьеру.

"А куда мне ехать? Я дома! Я родился в этой стране, я пожил на Донбассе, учился на Донбассе, переехал в столицу. Я что, зря работал на квартиры, машины, строил дом? Куда мне ехать, это же мой дом. Президент здесь, его друзья никуда не выезжали, и их душевное состояние немного улучшается, они успокаиваются. Но до первого прилета", - заявил Кошевой.

Кроме того, Евгений Кошевой рассказал, что изменилось его мировосприятие в последнее время.

"К некоторым вещам я начал относиться более подробно. Начал ценить то, что раньше не ценил. Я не могу сказать, что я стал большим патриотом, потому что я и был патриотом", - сказал артист.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских: "Кровожадная безверная нация"Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских: "Кровожадная безверная нация"
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма"Вы моетесь кровью детей Украины": жена Усика обратилась к жителям Крыма
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Освоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу ЖасминОсвоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу Жасмин
"Можно уже и не уезжать": Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины"Можно уже и не уезжать": Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины
Афганский режиссер Сахра Карими осудила войну РоSSии против УкраиныАфганский режиссер Сахра Карими осудила войну РоSSии против Украины
Мне - 43: Оля Полякова призналась, что врала о своем возрасте и объяснила почемуМне - 43: Оля Полякова призналась, что врала о своем возрасте и объяснила почему
"Нам есть за что бороться": Онуфрийчук из "Танців з зірками" всем показала, что она с Украины"Нам есть за что бороться": Онуфрийчук из "Танців з зірками" всем показала, что она с Украины
Юрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлукиЮрий Горбунов признался, что его с трудом узнает младший сын из-за длительной разлуки
Последние новости
Подгружаем последние новости