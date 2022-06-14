Кошевой из "Квартал 95" признался, почему не сбежал из Украины: "Начал ценить то, что раньше не ценил"
Юморист Евгений Кошевой сделал откровенное признание в программе "Зірковий шлях".
Как сообщает Politeka.net, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал, почему не выехал из страны, несмотря на роSSийскую войну.
По словам звезды, ему некуда ехать, ведь здесь его дом и именно в Украине Евгений Кошевой строил свою карьеру.
"А куда мне ехать? Я дома! Я родился в этой стране, я пожил на Донбассе, учился на Донбассе, переехал в столицу. Я что, зря работал на квартиры, машины, строил дом? Куда мне ехать, это же мой дом. Президент здесь, его друзья никуда не выезжали, и их душевное состояние немного улучшается, они успокаиваются. Но до первого прилета", - заявил Кошевой.
Кроме того, Евгений Кошевой рассказал, что изменилось его мировосприятие в последнее время.
"К некоторым вещам я начал относиться более подробно. Начал ценить то, что раньше не ценил. Я не могу сказать, что я стал большим патриотом, потому что я и был патриотом", - сказал артист.