16 университетов Японии объединились, чтобы принимать студентов из Украины

Заявки на вступление будут продолжаться до 24 июня.

16 университетов Японии объединились, чтобы принимать студентов из Украины
© unsplash/nathanb

Шестнадцать университетов Японии готовы принять украинских студентов, которые пострадали от вторжения РФ. В частности, они предлагают краткосрочные программы продолжительностью от одного до 1,5 года, после чего некоторые предложат программы для получения диплома, сообщает Japan Today.

Колледжи, включая Международный христианский университет, Университет Мэйдзи и Софийский университет, планируют предложить примерно 70 студентам бесплатное образование и безопасную среду для обучения.

Они будут предлагать краткосрочные программы продолжительностью от одного до 1,5 года, после чего некоторые также предложат программы получения диплома.

Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает поддержку беженцам из Сирии и Афганистана, связанную с учебой и карьерой.

Заявки на поступление продлятся до 24 июня, и ожидается, что студенты прибудут в Японию к августу до начала новой академической сессии в сентябре, сообщает Pathways Japan.

Отобранные студенты получат такую ??поддержку, как авиабилеты в Японию, жилье, плата за обучение, поддержка в выдаче виз и вида на жительство, а также стипендии или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.

Инициатива появилась, поскольку японское правительство продолжает принимать украинских беженцев.

Некоторые университеты считают, что эта инициатива станет опытом для японских студентов. Это позволит им помочь пострадавшим от войны студентам из Украины строить новую жизнь в Японии.

Чтобы подать заявку, кандидаты должны соответствовать определенным критериям. Они должны быть незамужними, быть гражданами Украины или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским языками среди других условий.

Другие университеты, участвующие в программе: Университет Кейо, Университет Васеда, Университет Кансай Гайдай, Университет международных исследований Кансай, Японский кампус Университета Темпл, Университет Мусасино, Университет Риккио, Университет Тони, Университет Сока , и Токийский женский христианский университет

По данным Pathways Japan, в рамках той же образовательной программы 25 японских школ также примут около 100 студентов, пострадавших от войны РФ против Украины, чтобы обеспечить языковую подготовку и помочь получить высшее образование в японских университетах.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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