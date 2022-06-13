Разгром оккупантов при попытке форсировать Северский Донец называют одним из самых масштабных с начала широкомасштабного вторжения. Место, где ВСУ разбили россиян во время переправы через реку, стало танковым кладбищем. В японском издании tokyo-sports провели параллели с битвой при Порт-Артуре, одним из начальных эпизодов роSSийско-японской войны 1904-1905 годов и войной в Тихом океане.

Тамошние оккультисты, на которых ссылается медиа, объясняют успех украинцев тем, что им помогали духи природы, в частности, Водяной, который находит себе пристанище в озерах и реках. У него есть нечто общее с японским Каппо или Йокаем.

«В конце войны в Тихом океане (судя по всему, речь идет о Второй мировой – ред.) был Йокай, ставший свидетелем атаки бомбардировщика B29, совершившего авианалет на Японию. Тогда Йокай стал на защиту аэропорта Ханеда. В случае войны, связанной с выживанием самой страны, могут проявиться Водяные. Поскольку Украина находится под угрозой национального выживания, Йокай воевал на стороне Украины», – заявил оккультист Бинтаро Ямагучи.

Во время войны люди, верящие в сверхъестественное, часто рассказывают истории об Йокае, которые на первый взгляд кажутся абсурдными. Однако он уверяет:

"Кажется, что Йокаи и война не связаны, но во время войны их видели очень часто. Даже в Японии, в битве при Порт-Артуре в роSSийско-японской войне [солдат, одетый в] красную одежду (которая символизирует Они, одного из разновидностей Йокая – ред.), не упадет сколько в него не стреляй”. Йокай часто приходит на помощь, когда кто-то оказывается в затруднительном положении.