День Киева в условиях военного положения: программа мероприятий

В этом году массовые мероприятия не запланированы, часть событий состоится онлайн, информирует ZN.ua.

День Киева в условиях военного положения: программа мероприятий
В этом году столица праздную День Киева в условиях военного положения
© КГГА

В этом году празднование Дня Киева и Дня столицы проходит в условиях военного положения. Так, мероприятия для детей будут проходить преимущественно в онлайн-формате. Масштабные массовые мероприятия для взрослых также не предусмотрены, но киевляне и гости города смогут посетить пешеходные экскурсии, выставки и концерты, сообщают в КГГА.

Следует помнить, что Украина живет в условиях полномасштабного вторжения РоSSии, все еще остается опасность ракетных обстрелов и провокаций со стороны оккупантов. Поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытия.

Программа мероприятий ко Дню столицы и Дню Киева 2022 года

28 мая (суббота)

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

13:30 – 15:00 Выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора «Берегиня» – площадка у арки «Свободы украинского народа» в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – парк «Владимирская горка».

15:00 – 16:30 Выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» и Камерного хора «Хрещатик» – Андреевский спуск, 21 (возле Музея мастерской И.П. Кавалеридзе).

16:00 Концерт «Песнь Киеву в музейном дворике» Ансамбля солистов «Благовесть». Внутренний двор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15-17).

17:00 Концертная программа – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

15:00 Специальный показ ко Дню Киева документальной ленты режиссера Андрея Загданского «Национальный музей» – кинотеатр «Лира» (ул. Большая Житомирская, 40).

14:00 Пешеходная экскурсия «Пушкинская: параллельно Крещатику» – улица Пушкинская.

14:00 – 16:00 Экскурсия «Киев несокрушимый». Маршрут: ст. м. «Дорогожичи» – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК «Артем» – ст. м. «Лукьяновская».

29 мая (воскресенье)

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

16:00 Концерт на балконе театра – Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 Концерт – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

14:00 Патриотический мастер-класс – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

11:00 Пешеходная экскурсия "Золотоворотский квартал". Маршрут от метро "Золотые ворота".

11:00 – 19:00 историко-культурная выставка «Вечный город Киев. История против политики» – парк «Наталка» (ул. Героев Сталинграда, за Северным мостом: центральный вход и аллея).

12:00 – 14:00 Экскурсия «Киев несокрушимый». Маршрут: ст. м. «Дорогожичи» – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК «Артем» – ст. м. «Лукьяновская».

Муниципальные музеи и библиотеки

27.05 – 06.06 Выставка живописи «Мой Киев» из петриковской росписи «С Украиной в сердце». Открытие 27.05 в 17.00. Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05 – 19.06 Выставка «Живая сокровищница киевской росписи» (современные тенденции). Открытие 28.05 в 14.00. Национальный музей украинского народного декоративного искусства (ул. Лаврская, 9).

28.05 – 28.06 Проекты «Черные ангелы» и «Framed-Unframed». Открытие 28.05 в 17.00. Киевская городская галерея искусств "Лавра" (ул. Лаврская, 1).

30.05 в 14:00 Краеведческий час «Как тебя не любить, Киев мой!» – Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

31.05 в 13:00 Выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров «Печворк на траве» – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97).

Май 2022 г. Книжная выставка «Мелодии вечного города» – Городская специализированная молодежная библиотека «Молодая гвардия» (ул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-мероприятия

28.05 – 29.05 Финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества «Formidable». Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

Еженедельно Онлайн викторина по истории Киева (Instagram). Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева".

23.05 – 20.06 Городской конкурс детского рисунка «Киев и киевляне глазами детей» под лозунгом «Киев – история города в символах». Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).


Фаина Ваулина, ZN.ua

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