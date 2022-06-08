Тело ребенка нашли отдыхающие: количество жертв трагедий на воде стремительно растет, названы цифры

Тело ребенка нашли отдыхающие: количество жертв трагедий на воде стремительно растет, названы цифры

Спасатели назвали количество людей, погибших на водных объектах с начала лета.

По данным ГСЧС, всего за неделю жертвами несчастных случаев стали 24 человека, среди них – четыре ребенка.

Спасти за этот период удалось семь человек, из них – трое детей.

В свою очередь в МВД Украины напомнили соотечественникам элементарные правила поведения на воде, которые могут спасти жизнь.

река утопленник утонул

Так, отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах; никогда не ныряйте в незнакомых местах; не оставляйте детей без присмотра у воды и не разрешайте им самостоятельно посещать местные пруды и реки; не заплывайте далеко.

Никогда не плавайте наедине, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катёрам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17 °С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, на днях в Днепре во время купания утонул мужчина. Ситуация произошла на местном ставке садового товарищества в Новокодакском районе Днепра. Мужчина нырнул под воду и не вынырнул.

С помощью веревки водолазы доставили тело на берег и передали работникам судебно-медицинской экспертизы.

Еще одно несчастье произошло в Черкассах – там на пляже «Живчик» погиб ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черкасской области.

Во время отдыха на берегу Днепра женщина заметила, что пропал ее сын. Поиски на пляже не увенчались успехом. А через некоторое время отдыхающие нашли тело шестилетнего малыша в воде.

Спасатели совместно с медиками пытались реанимировать мальчика, но безуспешно.


Катерина Петренко, politeka.net





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