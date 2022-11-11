Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: кількість жертв різко зросла, фото

Країна-терористка Росія вночі 11 литоспада завдала удару по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих і двох постраждалих, інформує Апостроф .

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві посеред ночі, коли там спали мирні мешканці. Ворожий удар зруйнував будинок від 5 до 1 поверху.

У ході пошуково-рятувальних робіт знайшли тіла п'ятьох жертв російського тероризму. Серед них була сімейна пара, однак їхня 16-річна дитина вижила - вона спала в іншій кімнаті. Зараз дитиною займаються соціальні служби.