Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: кількість жертв різко зросла, фото

Країна-терористка Росія вночі 11 литоспада завдала удару по житловій п'ятиповерхівці в Миколаєві. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих і двох постраждалих, інформує Апостроф.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Російські окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок у Миколаєві посеред ночі, коли там спали мирні мешканці. Ворожий удар зруйнував будинок від 5 до 1 поверху.

У ході пошуково-рятувальних робіт знайшли тіла п'ятьох жертв російського тероризму. Серед них була сімейна пара, однак їхня 16-річна дитина вижила - вона спала в іншій кімнаті. Зараз дитиною займаються соціальні служби.


Ліза Бровко, Апостроф





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