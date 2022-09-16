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2022-09-16
Можуть бути сотні жертв: з'явилися кадри зсередини палаючого "як сірник" хмарочоса
У китайському мегаполісі Чанша сталася масштабна пожежа у 218-метровій будівлі телефонного зв'язку China Telecom.
Полум'я охопило десятки поверхів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у будівлі зберігалося 35 тонн палива для аварійного живлення серверів.
Офіційного повідомлення про жертв і постраждалих наразі немає, але є інформація, що кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень осіб.
Катерина Петренко, politeka.net