Можуть бути сотні жертв: з'явилися кадри зсередини палаючого "як сірник" хмарочоса

Можуть бути сотні жертв: з'явилися кадри зсередини палаючого "як сірник" хмарочоса

У китайському мегаполісі Чанша сталася масштабна пожежа у 218-метровій будівлі телефонного зв'язку China Telecom.

Полум'я охопило десятки поверхів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у будівлі зберігалося 35 тонн палива для аварійного живлення серверів.

Офіційного повідомлення про жертв і постраждалих наразі немає, але є інформація, що кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень осіб.


Катерина Петренко, politeka.net





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