Львів практично паралізували дводенні снігопади: фото та відео

У понеділок, 12 грудня, снігом засипає не лише Київ, а й Львів - там снігопади продовжуються вже другу добу, внаслідок чого рух вантажівок заблокований, а мешканці десятків населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє міськрада, інформує Апостроф .

Зокрема, снігом замело трасу Львів-Рава-Руська. Зазначається також, що через налипання мокрого снігу та зледеніння гілок у місті повалено 119 дерев. З цієї ж причини у понеділок у Львові не курсують трамваї та тролейбуси, замість них буде більше автобусів.

Також, через непогоду без електроенергії повністю або частково залишилися жителі 82 міст та сіл. На місцях працюють енергетики.