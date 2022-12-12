Львів практично паралізували дводенні снігопади: фото та відео

У понеділок, 12 грудня, снігом засипає не лише Київ, а й Львів - там снігопади продовжуються вже другу добу, внаслідок чого рух вантажівок заблокований, а мешканці десятків населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє міськрада, інформує Апостроф.

Зокрема, снігом замело трасу Львів-Рава-Руська. Зазначається також, що через налипання мокрого снігу та зледеніння гілок у місті повалено 119 дерев. З цієї ж причини у понеділок у Львові не курсують трамваї та тролейбуси, замість них буде більше автобусів.

Також, через непогоду без електроенергії повністю або частково залишилися жителі 82 міст та сіл. На місцях працюють енергетики.


Марія Швець, Апостроф





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