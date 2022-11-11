У Миколаєві зростає число жертв нічного удару

В Миколаєві з-під завалів будинку, який в ніч на п’ятницю зруйнувала російська ракета, дістали уже шостого загиблого. Число жертв постійно зростає, інформує ZN.ua .

Вранці з-під завалів будинку рятувальники вилучили ще два тіла - чоловіка та жінки, таким чином число жертв зросло до п’яти, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Однак буквально через кілька хвилин голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила про шостого загиблого.

Як уточнив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, серед п'яти загиблих від російських снарядів була сімейна пара.

«Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті», - написав він та додав, що хлопчиком займається соціальна служба.

Рятувально-пошукова операція продовжується.