Израильский университет введет десятки стипендий для украинских студентов

Также договорено о начале сотрудничества Тель-Авивского университета с Харьковским национальным университетом им. В.Н.Каразина, помещение которого было полностью разрушено роSSийскими войсками, информирует ZN.ua.

Израильский университет введет десятки стипендий для украинских студентов
© Unplash

Тель-Авивский университет начинает сотрудничество с Харьковским университетом им. В. Каразина, у которого не осталось ни одного неповрежденного в результате войны корпуса. Также израильское учебное заведение вводит двадцать дополнительных стипендий для магистратуры. О такого рода поддержке со стороны иностранной научной среды идет речь на фейсбук-странице Посольства Украины в Израиле.

“Создан специальный фонд для украинских студентов и ученых, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за военных действий РоSSии. Договорено о начале дополнительных двадцати стипендий магистратуры по гуманитарным специальностям для украинцев на следующий академический год. Также договорено о начале сотрудничества Тель-Авивского университета с Харьковским национальным университетом им. В.Н.Каразина, помещение которого было полностью разрушено роSSийскими войсками”, - отмечают в сообщении.

О вышеуказанных изменениях стало известно по итогам встречи украинского посла Евгения Корнийчука с президентом университета, проф. Ариелем Поратом и вице-президентом проф. Милет Шамир. Заметим, что пока в университете учатся 17 студентов из нашей страны. В ходе визита посол провел встречу с украинскими студентами и учеными, которые сейчас учатся в Тель-Авиве, и обсудил перспективы расширения университетского сотрудничества между Украиной и Израилем.


Оксана Коваль, ZN.ua





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