Обдурили десятки людей по всій Україні: під Києвом затримали банду шахраїв

У Бучанському районі на Київщині поліцейські викрили групу шахраїв, яка організувала аферу з продажу деревини. Від дій злочинців постраждали люди з усієї України, інформує Апостроф .

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

29-річний мешканець міста Вишневе та чотири його спільники організували аферу з продажу деревини - за ними понад 80 епідозів шахрайства.

Шахраї розміщували псевдооголошення з продажу деревини на популярних торговельних платформах в інтернеті. Вони просили в людей передплату, а після отримання грошей зникали.

"На одне із таких оголошень натрапив житель Івано-Франківщини. Чоловік перерахував на банківський рахунок шахраїв 12 тисяч гривень, але товару так і не отримав. І таких потерпілих вже кілька десятків", - додав Нєбитов.

Наразі організатору й координатору злочинної схеми оголосили про підозру. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.