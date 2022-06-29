Шахрай обдурив десятки людей, які намагалися врятуватися з Маріуполя: що йому загрожує

війна, руїни, Маріуполь

Слідчі поліції повідомили про підозру шахраю, який обіцяв евакуацію з Маріуполя.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, 21-річний молодик ошукав більше як 20 осіб на суму 60 тисяч гривень:

«Аферист у різних телеграм-каналах виставляв оголошення про допомогу у вигляді евакуації жителів окупованих території держави за гроші. На оголошення відгукнулась дівчина, котра просила вивезти з Маріуполя маму.

Потерпіла скинула на картку гроші «перевізнику» у сумі 20 тисяч гривень, проте він жодних дій щодо евакуації родички жінки не здійснив. Під час санкціонованого обшуку у квартирі порушника ми вилучили мобільний телефон, в якому підтверджувався факт протиправної діяльності, а також банківську картку і виписку про надходження грошей від потерпілої», - повідомив керівник столичного главку Іван Вигівський.

На даний час поліцейські за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру та готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.


Алексей Ионов, politeka.net





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