Аварія сталася у парку атракціонів у німецькій Баварії – десятки постраждалих

У Німеччині внаслідок аварії у парку атракціонів постраждали 34 особи

Аварія сталася у парку атракціонів у німецькій Баварії – десятки постраждалих
© Getty Images

Внаслідок аварії у парку атракціонів Legoland у Гюнцбурзі, федеральна земля Баварія на півдні Німеччини, постраждали не менше 34 людей, двоє з них отримали тяжкі травми. Про це повідомляє DW із посиланням на представника місцевої поліції.

НП сталася у четвер, 11 серпня. На атракціоні "Вогненний дракон" — американських гірках — один із зчіпок із візками з не встановленої поки що причини різко загальмував, а інший врізався в нього.

Для надання допомоги постраждалим були задіяні всі сили, що були в розпорядженні, у тому числі три рятувальні вертольоти. Незважаючи на аварію, парк атракціонів продовжив роботу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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