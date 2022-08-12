Аварія сталася у парку атракціонів у німецькій Баварії – десятки постраждалих

Внаслідок аварії у парку атракціонів Legoland у Гюнцбурзі, федеральна земля Баварія на півдні Німеччини, постраждали не менше 34 людей, двоє з них отримали тяжкі травми. Про це повідомляє DW із посиланням на представника місцевої поліції.

НП сталася у четвер, 11 серпня. На атракціоні "Вогненний дракон" — американських гірках — один із зчіпок із візками з не встановленої поки що причини різко загальмував, а інший врізався в нього.

Для надання допомоги постраждалим були задіяні всі сили, що були в розпорядженні, у тому числі три рятувальні вертольоти. Незважаючи на аварію, парк атракціонів продовжив роботу.