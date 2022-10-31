Десятки загиблих та безліч поранених після обвалення мосту в Індії

В індійському місті Морбі, штат Гуджарат, сьогодні обрушився вантовий міст через Маччу. Десятки людей загинули та отримали поранення, інформує ZN.ua.

Десятки загиблих та безліч поранених після обвалення мосту в Індії

Щонайменше 32 особи загинули і кілька отримали поранення внаслідок обвалення вантового мосту в річку в західному індійському штаті Гуджарат у неділю ввечері, повідомляє AP NEWS з посиланням на агентство Press Trust of India.

За пізнішими повідомленнями ЗМІ вже йдеться про 90 загиблих.

Аварія сталася через кілька днів після того, як міст 19 століття колоніальної епохи був знову відкритий для відвідувачів після ремонту. Офіційні особи повідомили PTI, що міст просів, оскільки не витримав кількості людей, які були на ньому.

На відеороликах у соціальних мережах показані люди, які чіпляються за частково затоплений міст у скрутному становищі, а на інших - люди вплав добираються до безпечного місця.

Наразі проводяться рятувальні операції, на місце події направлено три групи Національних сил реагування на стихійні лиха, повідомляють місцеві ЗМІ.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді, який перебуває з візитом у своєму рідному штаті Гуджарат, заявив, що він "глибоко засмучений трагедією". Його кабінет оголосив про виплату компенсацій сім'ям загиблих та закликав до якнайшвидшого проведення рятувальних робіт.

Нагадаємо, в Південній Кореї неділю оголосили днем національної жалоби після того, як на Хелловін в тисняві в одному з переповнених людьми провулків загинула 151 людина.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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