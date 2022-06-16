Университеты могут начать учебный год раньше

В первую очередь, для экономии средств на время отопительного сезона, информирует ZN.ua.

Университеты могут начать учебный год раньше

Новый учебный год в университетах и других заведениях высшего образования в Украине может начаться уже в августе, сообщила пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины по итогам заседания Союза ректоров заведений высшего образования.

Руководители высших учебных заведений собрались, чтобы подвести итоги 2021/2022 учебного года и обсудить особенности вступительной кампании этого года и другие вопросы.

"Обсуждая перспективы следующего учебного года, участники отметили, что в условиях военного положения возможна экономия средств во время отопительного сезона, поэтому речь шла о переносе начала учебного года на начало августа", - говорится в сообщении.

Участники заседания также обсудили вопросы безопасности обучения, ведь решения о формах проведения занятий будут принимать учебные заведения в зависимости от условий наличия укрытий.


Ирина Знась, ZN.ua





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