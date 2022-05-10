РоSSию могут лишить участия в международном конкурсе "Мисс Вселенная"

Украинцы обратились в оргкомитет "Мисс Украина Вселенная", официальному представителю "Мисс Вселенная" (Miss Universe) в Украине, с требованием лишить представительниц РоSSии возможности участия в международном конкурсе красоты, информирует Апостроф.

В своем официальном обращении президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова отметила, что она полностью поддерживает эту инициативу и уже проинформировала руководство Miss Universe. "Мы уверены, что наши партнеры из "Мисс Вселенная" примут правильное решение", - сказала она.

Фото: instagram.com/missukraine_universe

"РоSSия не должна принимать участие в этом конкурсе уже никогда, потому что это возмутит большое количество стран, которые не хотят видеть роSSийскую представительницу рядом с собой", - подчеркнула Филимонова.

Анна также отметила, что президент конкурса "Мисс Вселенная" Пола Шугарт с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает украинский народ.

"Их организация делала большое количество благотворительных взносов и помогала информационно, размещая на своих ресурсах памятки о том, как иностранцы могут помочь Украине", - рассказала президент "Мисс Украина Вселенная".

Анна Филимонова также напомнила девушкам, желающим принять участие в "Мисс Украина Вселенная" чтобы в дальнейшем представлять страну на "Мисс Вселенная", что по правилам конкурса все участницы должны иметь украинское гражданство.


Наталья Лавринец, Апостроф

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