Огонь охватил бизнес-центр в Москве, люди заблокированы на крыше: «Справиться с пожаром не могут»

Огонь охватил бизнес-центр в Москве, люди заблокированы на крыше: «Справиться с пожаром не могут»

В Москве полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Пожару в московском БЦ присвоен максимальный уровень сложности.

Как сообщают СМИ, справиться с пожаром пока не могут. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

По данным очевидцев, часть людей, находившехся в момент возгорания в здании БЦ, вышли на крышу. О пострадавших и погибших пока не сообщается.


Катерина Петренко, politeka.net





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