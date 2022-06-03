Огонь охватил бизнес-центр в Москве, люди заблокированы на крыше: «Справиться с пожаром не могут»

В Москве полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Пожару в московском БЦ присвоен максимальный уровень сложности.

Как сообщают СМИ , справиться с пожаром пока не могут. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

По данным очевидцев, часть людей, находившехся в момент возгорания в здании БЦ, вышли на крышу. О пострадавших и погибших пока не сообщается.