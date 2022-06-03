Новостей.COM ⇒
2022-06-03
Огонь охватил бизнес-центр в Москве, люди заблокированы на крыше: «Справиться с пожаром не могут»
В Москве полыхает бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Пожару в московском БЦ присвоен максимальный уровень сложности.
Как сообщают СМИ, справиться с пожаром пока не могут. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.
По данным очевидцев, часть людей, находившехся в момент возгорания в здании БЦ, вышли на крышу. О пострадавших и погибших пока не сообщается.
Катерина Петренко, politeka.net