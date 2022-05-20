В Украине стартовал этап подтверждения участия в мультимедийном тесте, которым заменили ЗНО

Подтвердить участие в НМТ следует до 7 июня.

В пятницу, 20 мая, в Украине начался этап подтверждения участия в национальном мультимедийном тесте (НМТ), сообщили в Министерстве образования и науки. В этом году НМТ заменит внешнее независимое тестирование, которое сейчас невозможно провести из-за полномасштабной войны.

Так, подтвердить свое участие в основной сессии мультимедийного теста абитуриенты должны до 7 июня. В МОН объяснили, что это можно сделать, заполнив специальную форму на информационной странице во вкладке «Подтверждение участия в НМТ». Там нужно сделать следующие шаги:

  • выбрать из предложенного перечня страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого участник планирует находиться в период основной сессии тестирования (18 июля – 4 августа 2022);
  • указать свою фамилию и имя;
  • вычислить и правильно ввести результат в соответствующее поле, нажать кнопку «Принять участие в НМТ».

После этого на странице должно появиться сообщение о том, что участник успешно подтвердил свое участие в НМТ. Также в сообщении речь пойдет об обязательности второго этапа.

Те, кто не подтвердит свое участие с 20 мая по 7 июня, не смогут присоединиться к основной сессии. В то же время, те, кто подтвердят свое участие в НМТ, с 21 июня по 7 июля должны будут выбрать место прохождения теста. Это можно сделать на информационной странице в специальной форме, где нужно указать название соответствующего населенного пункта.

«Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить из раздела «Место проведения» приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место составления НМТ», – добавили в МОН.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажераАнна Неплях впервые показала своего тайного ухажера
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит
Блок рекламы


Похожие новости
"В Мариуполе полночь… Кошмары снятся каждую ночь": Земфира посвятила песню Украине, кадры"В Мариуполе полночь… Кошмары снятся каждую ночь": Земфира посвятила песню Украине, кадры
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."Солистка KAZKA Зарицкая вспомнила о темноволосом красавце, с которым пела: "Хоть между нами расстояние..."
В состав жюри «Каннских львов» впервые вошел украинецВ состав жюри «Каннских львов» впервые вошел украинец
"Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий: "У нас реально...""Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий: "У нас реально..."
Председатель правления Суспільного высказался о проведении "Евровидения-2023" в УкраинеПредседатель правления Суспільного высказался о проведении "Евровидения-2023" в Украине
Азербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на ЕвровиденииАзербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на Евровидении
Еще одна страна заявила об ошибке на "Евровидении-2022": Румыния не давала Украине 12 балловЕще одна страна заявила об ошибке на "Евровидении-2022": Румыния не давала Украине 12 баллов
Грузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов отдали Украине, а не БританииГрузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов отдали Украине, а не Британии
Фильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в МюнхенеФильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в Мюнхене
Последние новости
Подгружаем последние новости