В Украине стартовал этап подтверждения участия в мультимедийном тесте, которым заменили ЗНО

В пятницу, 20 мая, в Украине начался этап подтверждения участия в национальном мультимедийном тесте (НМТ), сообщили в Министерстве образования и науки. В этом году НМТ заменит внешнее независимое тестирование, которое сейчас невозможно провести из-за полномасштабной войны.

Так, подтвердить свое участие в основной сессии мультимедийного теста абитуриенты должны до 7 июня. В МОН объяснили, что это можно сделать, заполнив специальную форму на информационной странице во вкладке «Подтверждение участия в НМТ». Там нужно сделать следующие шаги:

выбрать из предложенного перечня страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого участник планирует находиться в период основной сессии тестирования (18 июля – 4 августа 2022);

указать свою фамилию и имя;

вычислить и правильно ввести результат в соответствующее поле, нажать кнопку «Принять участие в НМТ».

После этого на странице должно появиться сообщение о том, что участник успешно подтвердил свое участие в НМТ. Также в сообщении речь пойдет об обязательности второго этапа.

Те, кто не подтвердит свое участие с 20 мая по 7 июня, не смогут присоединиться к основной сессии. В то же время, те, кто подтвердят свое участие в НМТ, с 21 июня по 7 июля должны будут выбрать место прохождения теста. Это можно сделать на информационной странице в специальной форме, где нужно указать название соответствующего населенного пункта.

«Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить из раздела «Место проведения» приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место составления НМТ», – добавили в МОН.