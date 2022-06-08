Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине

Певец Сергей Лазарев стал рупором роSSийской пропаганды и написал в соцсетях классическую байку о "нацистах из ВСУ", которые "8 лет бомбили Донбасс". Его возмутительные заявления не прошли мимо внимания украинских знаменитостей: приспешнику оккупантов уже ответили Андрей Бедняков и Леся Никитюк.

Фото: https://www.instagram.com/biedniakov/

Маша Ефросинина тоже не стала молчать, и в Instagram-историях лаконично и жестко обратилась к Лазареву, информирует Апостроф .

"Вопрос к Серене. Почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю, а вы все больше своими постами доказываете, что вы - пид*расы?" - написала она.

Фото: https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Ранее украинская телеведущая аналогичным образом ответила путинскому прихвостню Николаю Баскову. Тот писал, что армия РФ "героически проводит спецоперацию по денацификации Украины" и "освобождает братский народ от националистического ига и безумия".

"В одном ты прав, Коля. Прав! Признаю. В том, что всегда отрицал, что ты гей. Ты и твой любовник [роSSийский ведущий Владислав] Манучаров. Всегда отрицали, что вы геи. Тут – соглашусь. Вы действительно не геи. Вы – пид*расы", – высказалась Ефросинина.