Маша Ефросинина жестко ответила пропагандисту Сергею Лазареву на слова о нацистах в Украине

Певец Сергей Лазарев стал рупором роSSийской пропаганды и написал в соцсетях классическую байку о "нацистах из ВСУ", которые "8 лет бомбили Донбасс". Его возмутительные заявления не прошли мимо внимания украинских знаменитостей: приспешнику оккупантов уже ответили Андрей Бедняков и Леся Никитюк.

Фото: https://www.instagram.com/biedniakov/

Маша Ефросинина тоже не стала молчать, и в Instagram-историях лаконично и жестко обратилась к Лазареву, информирует Апостроф.

"Вопрос к Серене. Почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю, а вы все больше своими постами доказываете, что вы - пид*расы?" - написала она.

Фото: https://www.instagram.com/mashaefrosinina/

Ранее украинская телеведущая аналогичным образом ответила путинскому прихвостню Николаю Баскову. Тот писал, что армия РФ "героически проводит спецоперацию по денацификации Украины" и "освобождает братский народ от националистического ига и безумия".

"В одном ты прав, Коля. Прав! Признаю. В том, что всегда отрицал, что ты гей. Ты и твой любовник [роSSийский ведущий Владислав] Манучаров. Всегда отрицали, что вы геи. Тут – соглашусь. Вы действительно не геи. Вы – пид*расы", – высказалась Ефросинина.


Наталья Лавринец, Апостроф





Интересные новости
55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры55-летняя Ольга Сумская в белом платье с вышивкой изумила моложавой внешностью: кадры
"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото"Просыпаюсь ночью и…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала, что вернуло ее к жизни, фото
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Олег Винник серьезно болен и находится в ГерманииОлег Винник серьезно болен и находится в Германии
Слава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войнеСлава Каминская попыталась оправдать Ани Лорак, которая молчит о войне
Блок рекламы


Похожие новости
Украине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручнуюУкраине будет трудно избавиться от тысяч разрушенных домов: почему руины придется перебирать вручную
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Фильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UAФильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UA
Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы"
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
После войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — ЛяшкоПосле войны в Украине будет бум онкологических и инфекционных заболеваний — Ляшко
В Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSииВ Минздраве рассказали, сколько детей родилось в Украине за время полномасштабной войны против РоSSии
Metallica собрала миллион долларов для помощи УкраинеMetallica собрала миллион долларов для помощи Украине
100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине100 дней с начала другой жизни: Светлана Лобода выпустила песню-молитву о войне в Украине
В Украине вступают в силу новые ограничения для курильщиковВ Украине вступают в силу новые ограничения для курильщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости