Фильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UA

Режиссер Ева Джишиашвили очертила своеобразную пасторальную хронику жизни семьи в забытом Богом местечке посреди Карпат. Фильм фиксирует то, как война разрушает жизнь, даже тех, для кого в ней нет роли, информирует ZN.ua.

Фильм «Плай» об отголоске войны на западной Украине победил в нацотборе Docudays UA
Фильм фиксирует то, как война неизбежно проникает в каждый день и разрушает жизнь, даже тех, для кого в ней нет роли

С некоторым опозданием, связанным с событиями после 24 февраля, Docudays UA провел уже 19-й фестиваль и определился с его лауреатами. Победителем украинской полнометражной программы стала картина "Плай" Евы Джишиашвили. Она повествует истори. западноукраинской семьи и влиянии современной войны даже на весьма отдаленные от зоны активных боев регионы, передает Moviegram.

“Фильм приспосабливается к ритму повседневной жизни героев, не навязывает тему войны, фиксирует то, как война неизбежно проникает в каждый день и разрушает жизнь, даже тех, для кого в ней нет роли. Маленькие дети в семье ведут себя как пророки или философы, откровенно задают вопросы, на которые слишком уставшие взрослые не могут не то, что ответить, но даже подумать: если Бог есть, почему он или она создали войну? Разве это дело рук человека?», - говорится об этом фильм на страницах киноиздания.

Работа Евы Джишиашвили – "произведение редкое и долговечное, что одновременно говорит до некоего момента и в то же время выходит за его пределы", - отмечают члены жюри, обосновывая свой выбор. В его состав вошли Даниэль Абма, Девика Гириш и Станислав Битюцкий.

Заметим, что показы фильмов-претендентов прошли на Краковском кинофестивале. Здесь же состоялась мировая премьера еще одного украинского кино – «Хрупкая память» Игоря Иванько.


Оксана Коваль, ZN.ua





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