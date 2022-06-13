Отошел в вечность актер культовых фильмов: "Навсегда останется в сердцах и памяти"

свеча, траур, день памяти

Актер останется в истории своей страны, как любимый артист и интеллигент, который внес в развитие театра и кино неоценимый вклад.

Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Артемович Котанджян скончался в возрасте 80 лет. Украинскому зрителю он наиболее известен по ролям в культовых фильмах "Бриллиантовая рука", "Графиня де Монсоро", "Роксолана" и "Сердца трех". О смерти народного артиста Армении сообщили журналисты Panorama.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян отметил, что Котанджян был очень любим и популярен не только в армянском обществе, но и за рубежом. Актер останется в истории своей страны, как любимый артист и интеллигент, который внес в развитие армянского театра и кино неоценимый вклад.

"Он навсегда останется в сердцах и памяти поклонников. Разделяю горе всех в связи с этой большой потерей", - добавил он.

Рафаэль Артемович Котанджян родился 9 сентября 1942 в Тбилиси. В 1946 году переехал в Ереван. В 2003 году удостоился звания Народного артиста Армении благодаря нескольким ролям в успешных кинопроектах.

Обрел популярность в советском кинопространстве благодаря участию в съемках фильмов "Сердца трех", "Графиня де Монсоро" "Воздушный экспресс", "Империя пиратов", "Веселенькая поездка", "Седьмое кольцо колдуньи", "Роксолана" и других.


Александра Павленко, politeka.net





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