Цимбалюк из "Крепостной" раскрыл, почему украинские актеры поголовно играют в роSSийском "мыле": "Это дискриминация"

Цымбалюк. скрин Instgaram

Тарас Цимбалюк рассказал о том, почему украинские актеры были вынуждены годами сниматься в роSSийских проектах.

Звезда сериала «Крепостная» поделился в своем Инстаграм откровенным постом, сообщает Politeka.net. Цимбалюк решил ответить на интересующий многих украинцев вопрос о том, почему он и другие актеры снимались в роSSийских сериалах.

По словам Тараса, после окончания театрального выза актеры начинают мечтать о кино. При этом в прошлые годы 95% кино- и сериального производства было русскоязычным.

«Там, как правило, главные герои – россияне, опытные украинские актеры, как Стас Боклан – на линейных ролях… а наши студенты и молодые актеры – массовка/эпизод, если вообще заметят. Еще, меня тогда/всегда очень удивляло, чего сюда, как правило, завозят очень «средних» русских актеров, которые никому не нужны там? Они же реально способны только на "он любит тебя", "она беременна" и тд. - на шлак», - рассказал Цимбалюк.

Тарас Цымбалюк, скрин

Он отметил, что попасть в проекты украинского госкино удавалось лишь 1% актеров, поэтому выбор у них был невелик.

«Да. Это полнометражная дискриминация наших актеров: выбор украинских продакшнов, зависевших от роSSийских каналов. (такая модель оставалась до 24 февраля) То есть, или становишься частью постсовкового локомотива и по-русски говоришь в кадре, или ищи новую профессию», - признал актер.

При этом он отметил, что все такие русскоязычные проекты создавались в Киеве.

Актер также добавил, что сейчас ощущается полная перезагрузка, поэтому он надеется, что в будущем ситуация в мире отечественного кино также изменится.


Дарья Волкова, politeka.net

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