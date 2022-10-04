"Підняли людям настрій": Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток

Тарас Цимбалюк

Відомий актор Тарас Цимбалюк поділився несподіваними кадрами зі зйомок.

Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист пощекотав нерви шанувальниць гарячим фото зі знімального майданчика.

Як видно, на нових фотографіях Тарас знятий в робочій обстановці з телефоном в руках. Перед камерою він з'явився в темній сорочці, яку не став застібати повністю, блиснувши рельєфним торсом, він кидає грайливі погляди в об'єктив.

У підписі до публікації Цимбалюк розповів про свою нову роботу: "Наш перший міні-тур з новою роботою. Показали виставу у двох містах. Був прекрасний глядач. Дякуємо вам! Обов’язково повернемось! Дві ночі у потязі. Насміялись. Втомились. Підняли людям настрій. Частину зароблених коштів віддаємо на ЗСУ. Далі - Львів 15.10. Той випадок, коли у команді проекту "Емігранти" є звукорежисер-фотограф".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото актора: "Гарні фото. Звукорежисер-фотограф – це фарт", "Ви найкращі молодці!", "Чекаємо в Одесі", "Чекаємо у Львові!", "Спектакль супер. Дякуємо за приємний вечір ", "А коли ж ви в Дніпро?", "Дуже красивий", "Приїжджайте до Сум!", "Ти робиш великі справи, не зупиняйся", "Красунчик", "Красивий".


Галина Струс, politeka.net





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