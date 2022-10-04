"Підняли людям настрій": Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток

Відомий актор Тарас Цимбалюк поділився несподіваними кадрами зі зйомок.

Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист пощекотав нерви шанувальниць гарячим фото зі знімального майданчика.

Як видно, на нових фотографіях Тарас знятий в робочій обстановці з телефоном в руках. Перед камерою він з'явився в темній сорочці, яку не став застібати повністю, блиснувши рельєфним торсом, він кидає грайливі погляди в об'єктив.

У підписі до публікації Цимбалюк розповів про свою нову роботу: "Наш перший міні-тур з новою роботою. Показали виставу у двох містах. Був прекрасний глядач. Дякуємо вам! Обов’язково повернемось! Дві ночі у потязі. Насміялись. Втомились. Підняли людям настрій. Частину зароблених коштів віддаємо на ЗСУ. Далі - Львів 15.10. Той випадок, коли у команді проекту "Емігранти" є звукорежисер-фотограф".

Шанувальники відразу почали коментувати нові фото актора: "Гарні фото. Звукорежисер-фотограф – це фарт", "Ви найкращі молодці!", "Чекаємо в Одесі", "Чекаємо у Львові!", "Спектакль супер. Дякуємо за приємний вечір ", "А коли ж ви в Дніпро?", "Дуже красивий", "Приїжджайте до Сум!", "Ти робиш великі справи, не зупиняйся", "Красунчик", "Красивий".