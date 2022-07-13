"Тільки нещодавно з України приїхав": у росії "вояка" з рушницею в руках почав погрожувати людям

"Тільки нещодавно з України приїхав": у росії "вояка" з рушницею в руках почав погрожувати людям

Російський військовий після повернення з України взявся за зброю вже проти своїх співгромадян.

П'яний неадекват, який стверджує, що воював в Україні, кидався на людей у ??Московській області. Кадри події з'явилися у російських телеграм-каналах.

Як повідомили місцеві жителі, у місті Електросталь на вулиці Второва Північного району чоловік із рушницею погрожував перехожих. Йому не сподобалося, що поряд відпочивала галаслива компанія, яка не давала йому спати. Внаслідок цього «боєць» схопився за зброю і пішов розбиратися.

Судячи з відео, чоловік був п'яний. Він кричав, що приїхав із України, тому йому нібито нічого не страшно.

«Ти жити хочеш? Я тобі голову на розбию! Іди сюди, сука ї**ча. Я тільки недавно, бл*дь, з України приїхав, падла, бл*дь, мене там розстріляли нах**! Я нещодавно з України приїхав ... гелікоптери бачив стоять? Пішли, я тобі покажу», - кричав чоловік, намагаючись забрати кудись одного з компанії.

При цьому зупиняла його лише одна жінка.

На відео озброєний чоловік також розповідає, що у нього загинув син. Із контексту можна припустити, що це сталося в Україні.


Дарья Волкова, politeka.net





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