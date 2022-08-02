Під час виступу Дорофєєвої в Казахстані людям не дозволили розгорнути українські прапори

31 липня у Казахстані відбувся благодійний концерт на підтримку України Voice Of Peace, на якому виступили Надя Дорофєєва, Тіна Кароль та MONATIK. Однак, як з’ясувалося згодом, на захід не пускали глядачів із синьо-жовтою символікою.

Про це у соціальних мережах повідомили очевидці. Так, наприклад, активіст Дархан Шаріп потай проніс український прапор під своїм одягом і розгорнув його під час виступу Наді Дорофєєвої. Однак вже за якусь мить охоронці змусили чоловіка віддати стяг, після чого взагалі вивели його із зали, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com

"Концерт ще не розпочався, а в людей відбирають прапори та стирають принти, намальовані на обличчях. На концерті був великий натовп, який підтримує Україну. Але їм не дали висловити свою громадянську позицію на Voice of Peace. Вважаю, що це нонсенс", – розповів Шаріп журналістам The Village Казахстан.

Через деякий час активіст повідомив, що до вилучення прапорів організатори концерту ніяк не причетні. "Це акімат Алмати дав вказівку не допускати українські прапори на концерті", - заявив він.

Українських артистів, які з’являлися на сцені, глядачі тепло вітали оплесками. Надя Дорофєєва, яка під час виконання однієї з пісень не змогла стримати сліз, навіть виклала у себе в Instagram фото, на якому шанувальники зустрічали її з прапором України в руках. Схоже, цей момент встигли зафіксувати на відео до того моменту, як охоронці забирали у відвідувачів синьо-жовті стяги.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Концерт Voice Of Peace був з закликом до миру, і гроші, які вдалося там зібрати, будуть спрямовані на допомогу українським дітям. Але при цьому адміністрація Алмати зініціювала заборону використання синьо-жовтої символіки на заході. Так, навіть сцену прикрасили не українськими прапорами, а лише синьо-жовтими кульками.


Любов Блажко, Апостроф





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