Кулі замість слів: українські креатори створили особливий шрифт для матеріалів російською

Українські креатори ініціювали соціальну кампанію, покликану показати вплив російської пропаганди та російського контенту через візуальний креатив. До Дня української писемності та мови вони розробили спеціальний шрифт для зображення російської мови, яка нині ототожнюється з агресією, насиллям та жорстокістю.

Ідея отримала назву «Російський кульовій», вона належить агентству provid, яке створило кириличний шрифт для літер російської мови, який не містить звичних знаків. Замість них використані графічні кульові отвори, зображення яких було знайдено на фотографіях, зроблених на деокупованих територіях. Кожна літера – це слід від російських куль, що влучали в будинки, авто та пам’ятки.

«Росія спілкується з нами мовою насилля та агресії. Автоматні черги, вибухи, постріли — це і є російська мова сьогодні. Кожне “не все так однозначно”, кожне “треба зрозуміти їхню позицію”, кожен заклик до замирення, зняття санкцій або продовження економічної співпраці з Росією перекладається російською мовою як постріли, вибухи й руйнування в Україні. Тож, якщо існує мова, має бути і її графічне втілення — шрифт. От ми і вирішили створити такий інструмент для простого й наочного відображення російської мови у медіа, контенті та креативних матеріалах. І референсів для такого шрифта, на жаль, виявилося вдосталь», — прокоментувала ідею креативний директор provid Влад Галяпа.

Новий шрифт в агентстві пропонують вільно використовувати для створення креативних чи інформаційних матеріалів. Завантажити шрифт можна за посиланням .

На тлі спроб Росії анексувати чотири регіони України загарбники посилюють обмеження на тимчасово окупованих територіях, зокрема, закривають виїзд з них. Чоловіків, які залишаються, окупанти намагаються «мобілізувати» до лав окупаційних військ, жінок і дітей – використовують як «живий щит».