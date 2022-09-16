Молодий львів'янин витратив чужі гроші на себе замість допомоги ЗСУ: що загрожує шахраю

У Львові судитимуть 21-річного львів’янина, котрий привласнив гроші, які волонтери збирали на потреби ЗСУ та постраждалим від війни.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, у квітні цього року обвинувачений надав у користування волонтеру банківську картку. Після того, як на картку надійшли кошти, призначені на потреби ЗСУ та постраждалим від дій країни-агресора, зловмисник її заблокував та перевипустив у вигляді нової віртуальної картки, на яку було автоматично зараховано майже 100 тис. гривень. Ці кошти фігурант витратив на власний розсуд.

До вироку суду за клопотанням прокурора обвинувачений перебуватиме під вартою.

Правопорушнику загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.