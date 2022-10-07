"Це моя єдина можливість": Лобода несподівано звернулася до фанатів російською мовою

Світлана Лобода

Відома співачка Світлана Лобода поділилася афішею та розповіла про концерти з перенесеного раніше туру.

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала своє фото з афішею і російською мовою розкрила подробиці туру Німеччиною, який раніше був перенесений.

Судячи з афіші, концерти Лободи у Німеччині заплановані не лише цього року, а й наступного року. Також вона опублікувала список міст і дат, коли відбуватимуться виступи, та повідомила, що глядачі можуть використовувати куплені раніше квитки.

У підписі до публікації Світлана написала: "Друзі, хочеться почати сьогоднішній день з хороших новин! Перенесений тур Німеччиною стартує вже в грудні! Концерти відбудуться в тих же залах, у всіх, хто придбав квитки, будуть ті самі місця! Тепер на Вас чекає нова програма, яскраві постановки, і багато нових пісень! Ну і хіти, що полюбилися. Схема заміни куплених квитків дуже проста - ви можете їх обміняти, звернувшись за місцем покупки. Я дуже хочу, щоб ви знали, що сьогодні для мене кожен концерт - це моя єдина можливість вірити, що цей світ ще має шанс! Я вас дуже ціную і чекаю на наші зустрічі! Дякую за відданість і терпіння".


Галина Струс, politeka.net





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